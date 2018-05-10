Якутск, 10 мая, 2018, 11:47 — ИА Регнум. Условия прекращения голодовки пожарных в Якутии 16−17 апреля, которые руководство государственного комитета по обеспечению безопасности прописало в протоколе, теперь выполняются по принципу «обещать — не значит жениться». Одно из требований участников акции протеста руководящее республиканскими пожарными частями ГБУ «Противопожарная служба Якутии» уже письменно отказалась выполнять. Речь идёт о восстановлении в должности пожарного Егора Унарова, уволенного при попытках бороться за нормальные условия и оплату труда, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Остальные требования, за исключением выдачи обмундирования, пока остаются только на бумаге.

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Напомним, что возвращение к работе сотрудников, уволенных за высказывание недовольства постоянными сборами на ремонты и снабжение части, занижением зарплат, переработками и невыдачей обмундирования, было одним из условий прекращения голодовки, которую десять сотрудников пожарной части №10 (посёлок Кангалассы) ГБУ «Противопожарная служба Якутии» объявили 16 апреля. Помимо восстановления в должностях командира части Александра Аргунова и пожарного Егора Унарова, участники акции протеста требовали выплачивать им зарплаты по фактически отработанному времени (а не за 140 часов вместо проведённых на сменах 192), обеспечивать их спецодеждой в достаточном количестве и по сезону (а не одна каска на двоих и летние резиновые сапоги якутской зимой), выделять топливо в достаточном количестве (в том числе на необходимые объезды по изучению территории и планировки зданий), финансировать ремонт пожарных машин и зданий пожарных частей (а не делать его за счёт средств сотрудников). На данный момент пожарных обеспечили средствами индивидуальной защиты, а остальные требования, в том числе в части зарплаты, остаются только на бумаге.

«Заключение нового трудового договора на ранее занимаемой должности невозможно в связи с лишением специального права на работу по тушению пожаров с использованием средств индивидуальной защиты», — сообщили Егору Унарову в официальном письме. Оно фактически является свидетельством невыполнения письменного обещания председателя госкомитета по обеспечению безопасности населения Якутии Юрия Зайцева, который в протоколе по акции протеста указывал, что Егор Унаров и Александр Аргунов будут восстановлены в должности до 23 апреля.

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С текстом письма об отказе в продлении трудового договора Егор Унаров обратился к уполномоченному по правам человека и в Общероссийский народный фронт. Личный состав пожарных частей посёлков Кангалассы, Зырянка и Нижний Бестях написал обращения в прокуратуру и трудовую инспекцию. С ответами этих инстанций люди намерены пойти в Верховный суд Якутии.

Егор Унаров считает, что отказ в его восстановлении в должности напрямую связан с решением суда по иску, в удовлетворении которого ему было отказано 4 мая. Его уволили после внеплановой аттестации, проведённой сразу после суточной смены и с нарушениями — рост и вес методист определял на глаз. Проводивший аттестацию сотрудник «Противопожарной службы Якутии», посчитав пульс, пришёл к выводу, что Егор Унаров нездоров, притом, что специализированная медицинская комиссия незадолго до этого дала заключение, что со здоровьем у него всё в порядке.

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Егор Унаров удивлён, что суд не принял во внимание подтверждаемую свидетелями информацию об оценке роста и веса на глаз, а также то, что аттестации на способность пожарных выполнять функции газодымзащитников вообще не должна были проводиться: во-первых, этого нет ни в трудовом договоре, ни в должностных инструкциях, во-вторых, этому пожарных не обучали, спортзалов и выездов в необходимые для тренировок дымокамеры в подразделениях противопожарной службы Якутии не было.

«Они ждали решения суда, поэтому время тянули до последнего. Издевались ещё — то «приди и напиши заявление, мы тебя восстановим», то «мы тебя не берём», — рассказал Егор Унаров.

«Это только первые цветочки. Они и до участников голодовки доберутся, — выражает опасения, что на пожарных будут оказывать давление, экс-сотрудник подведомственной МЧС пожарной части Пётр Филипов. — Просто так не простят, что их на всю Россию ославили».

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Он также называет странным отсутствие реакции руководства республики на происходящее.

«Такое ощущение, что представители власти отсутствуют полностью, ситуация «разбирайтесь сами», — констатировал Пётр Филиппов. — 40 исков, 40 удовлетворённых судом исков не выполнены! И это не 10, не 12, ни 15, это 40 нарушений! Результат — голодовка, а затем беспредел полный, ничего не выполнили, кроме выдачи средств индивидуальной защиты. А если бы не акция протеста, то так и ходили бы по-прежнему в рванье».

«Когда стало известно руководству ГБУ и людям в руководстве республики, все всполошились же, сразу приехали, испугались, договорились. Это была их защитная реакция, как и у главы МЧС Владимира Пучкова, который, комментируя инцидент, продемонстрировал полное незнание работы отдельно взятой пожарной части, у которой зона выезда — посёлок Кангалассы. Там профилактическая работа вестись должна, работа с частным сектором, а он какие-то нелепые подсчёты сделал. Мог бы сказать: прекрасная профилактика проводится, пожаров мало, это хорошо. Он что, хотел, чтобы там была статистика по пожарам, как в Якутске? Но это посёлок Кангалассы — там с такой статистикой через два года всё бы сгорело», — также отметил Пётр Филиппов.

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Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники пожарной части в Кангалассах, объявлявшие в апреле голодовку, очень надеялись на то, что слова председателя госкомитета по обеспечению безопасности населения Якутии Юрия Зайцева не будут расходиться с делами, но пока их чаяния не оправдываются. Со дня акции протеста прошёл уже почти месяц, но за это время, кроме выдачи обмундирования, ничего не сделано.

«Егора Унарова до сих пор обратно на работу не приняли, оплату по фактически отработанному времени не сделали. Выполнили только одно — средства индивидуальной защиты выдали, вот и всё. Александра Аргунова в должности начальника пожарной части в Кангалассах восстановили не полностью, сделали временно исполняющим обязанности», — рассказывал руководитель независимого профсоюза пожарных Андрей Холтосунов.

«Пожарная часть, наши коллеги из солнечной Республики Якутия, которую я очень люблю. Один пожарный автомобиль, за год два раза выезжали на пожар. Ну и там были мелкие возгорания ещё, пару десятков. Один автомобиль, девять водителей. Радиус прикрытия возьмите: 20 км туда и 20 км обратно. За год 80 км получается. 9 водителей на 80 км. Это что, каждый из них по 10 км в год проехал? Так тут никакой зарплаты, друзья мои, никому не хватит. Сидящим, лежащим, дурака валяющим! Я бы на месте жены этого огнеборца корку хлеба бездельнику этому бы не давал», — комментировал голодовку глава МЧС РФ Владимир Пучков.