Белфаст, Великобритания, 10 мая, 2018, 11:38 — ИА Регнум. Астрономы из Великобритании обнаружили астероид в холодных внешних областях Солнечной системы за орбитой Нептуна. Об этом сообщается в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Цитата из м/ф «Тайна третий планеты» реж. СССР Космос

Отмечается, что объект мог образоваться в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером, а позже был выброшен в пояс Койпера. Астероид получил название 2004 EW95.

Учёные из университета Белфаста определили его состав объекта. Выяснилось, что он представляет собой углеродистый астероид.

Кроме того, в процессе исследования были выявлены другие особенности спектра, свидетельствующие о присутствии в астероиде оксидов железа и филлосиликатов. Ранее в поясе Койпера эти вещества не обнаруживали.

По мнению исследователей, наличие этих веществ можно считать весомым аргументом в пользу версии, что астероид 2004 EW95 был выброшен в пояс Койпера из внутренней части Солнечной системы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёным удалось получить детальные снимки крупного околоземного астероида Фаэтон.

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