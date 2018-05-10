Ярославль, 10 мая, 2018, 11:29 — ИА Регнум. В Ярославле планируют воссоздать областную Доску почёта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Общественной палате Ярославской области.

Опяо.рф Общественная палата Ярославской области

С таким предложением вышла председатель Ярославской областной организации Российского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Алевтина Мухина. Общественная палата Ярославской области совместно с региональным департаментом общественных связей организует общественное обсуждение проекта.

Я считаю, что сама по себе идея интересная и здравая. Это действительно хорошая традиция — отмечать людей труда, почетных граждан, в том числе и в такой форме. Но, если выходить на это решение, то для меня очень важно мнение не только общественности, но и хорошо разбирающихся в этом вопросе архитекторов, градозащитников», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель Общественной палаты Ярославской области Сергей Березкин.

Место размещение Доски почета еще не выбрано, механизм попадания туда — тоже. Пока есть только идея, которая требует проработки. Для этого 15 мая и пройдет общественное обсуждение. Результаты обсуждения будут использованы органами исполнительной власти Ярославской области при принятии окончательного решения.