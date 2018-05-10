Москва, 10 мая, 2018, 11:27 — ИА Регнум. Рубль ослаб 8 мая к иностранным валютам, невзирая на продолжающееся ралли нефтяного рынка. Под влиянием сильного доллара «россиянин» остается уязвимым, хотя в последние дни удерживает доллар ниже отметки 64 рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ИнстаФорекс» Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Ослабить влияние долларового фактора в ближайшие недели могут высокие цены на нефть вкупе с налоговым периодом, тогда как геополитика продолжит играть против российской валюты», — отметил эксперт.

В последнее время наблюдается утрата связи курса российской валюты с динамикой нефтяных цен. Немалую роль в этом играет поведение доллара на международных площадках, где он обновляет максимумы текущего года за счет роста ожиданий по ставкам ФРС.

«Но также вклад в сложившуюся ситуацию вносят ежедневные покупки иностранной валюты для Минфина на сверхдоходы от нефтяного экспорта, и, судя по растущим ценам на черное золото, эти покупки могут быть увеличены до нового рекордного объема.

Это препятствует улучшению самочувствия рубля наряду с сохраняющимися опасениями относительно геополитики», — пояснил Ковалев.

В краткосрочной же перспективе можно будет увидеть попытки укрепления «россиянина», который попытается воспользоваться локальным отступлением доллара, который 10 мая снизился повсеместно на торгах в Азии, а также новым рывком котировок нефти к свежим 3,5-летним максимумам в районе 77,80.

«Если в ближайшие часы спрос на доллар не вернется, пара доллар/рубль уже в первой половине сессии протестирует уровень 63 рубля и может бросить вызов 20-дневной скользящей средней на 62,20, ниже которой котировки не опускались с начала апреля», — считает эксперт.

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