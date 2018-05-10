Москва, 10 мая, 2018, 11:04 — ИА Регнум. Самым ценным экономическим партнером жители России считают Китай. Об этом свидетельствуют результаты недавнего опроса фонда «Общественное мнение», сообщила 10 мая пресс-служба фонда.

Иван Щилов Китай

Отвечая на вопрос о том, сотрудничество с какими странами важнее всего для российской экономики, 48% опрошенных указали на Китай.

26% считают, что Россия должна выстраивать экономические отношения с Белоруссией, и 23% — с Германией.

В десятку важнейших экономических партнеров жители России включили Казахстан (16%), Турцию (15%), США (15%), Индию (13%), Японию (13%), Францию (8%), Великобританию (6%). Около трети — 27% опрошенных — затруднились с ответом.

Отвечая на другой вопрос — с какой из стран России особенно важно поддерживать хорошие отношения — большинство также указали на Китай (33%) и Белоруссию (13%). На третьем месте оказались США (8%). В пользу других стран по отдельности высказались 5% и менее. Затруднились с ответом 27%.

Опрос «ФОМнибус» проводился 28−29 апреля в 53 регионах России. В нем приняли участие 1,5 тысячи респондентов.

Ранее ФОМ выяснил, что в повседневной жизни жителей России больше всего тревожит здоровье близких (38%), страх за детей и внуков (33%), вероятность безденежья (30%).