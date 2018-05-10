Москва, 10 мая, 2018, 10:56 — ИА Регнум. Если правительство анонсировало повышение пенсионного возраста еще до назначения Дмитрия Медведева на пост премьер-министра, значит, текст законопроекта уже разработан и скоро будет внесен в Госдуму. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 мая, об этом заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин («Справедливая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Ранее глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство готово на законодательном уровне решать вопрос повышения пенсионного возраста и в скором времени представит свои предложения депутатам Госдумы.

«Дмитрий Медведев заявил о том, что необходимо рассматривать закон о повышении пенсионного возраста. Что называется, сбылись надежды (главы Центра стратегических разработок, экс-министра финансов) Алексея Кудрина», — отметил Шеин.

Так, бывший глава Минфина предлагал повысить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, а для женщин — до 63. Скорее всего, такое предложение будет взято за основу, предполагает Шеин.

«Мы хорошо понимаем, что если предложение о повышении пенсионного возраста было анонсировано в начале мая, то есть до голосования по кандидатуре премьер-министра, то в правительстве текст этого законопроекта уже есть. Вноситься он будет в ближайшее время, скорее всего, до конца мая этого года, чтобы рассмотреть его в летние месяцы, пока граждане будут находиться в отпусках», — считает Шеин.

По его словам, скорее всего, речь идет о постепенном повышении — не сразу на пять и восемь лет, а постепенном увеличении возраста на полгода каждые полгода. По такой логике, пенсионный возраст граждан будет увеличен на пять и восемь лет к 2023 году.

«Это означает, что мужчины, родившиеся в 1963 году, и женщины в 1968 году и позже, уже столкнутся с качественным повышением пенсионного возраста, поскольку он их затронет не позднее 2023 года. Причем в лучшем случае это будет повышение на пять и восемь лет», — уверен Шеин.