Москва, 10 мая, 2018, 10:54 — ИА Регнум. Госдума приняла постановление о досрочном прекращении депутатских полномочий Алексея Силанова («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 10 мая.

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Полномочия прекращаются в связи с его избранием на пост мэра Калининграда. Силанов был избран мэром города 18 апреля, кандидатура Силанова была изначально определяющей, которую поддержал губернатор Антон Алиханов.

Силанов в Госдуме был членом комитета по образованию и науке, был избран от Калининградской области.