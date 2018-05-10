10 мая в Замоскворецком суде Москвы продолжается процесс по делу экс-главы Коми Вячеслава Гайзера и группы региональных чиновников, образовавших ОПС (организованное преступное сообщество), которое действовало в Москве и Коми. В числе подсудимых также присутствуют заместитель Гайзера Алексей Чернов, председатель Госсовета Коми Игорь Ковзель, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Владимир Торлопов, руководитель регионального Фонда поддержки инвестиционных проектов Игорь Кудинов, экс-руководитель Сыктывкарского лесопильно-деревоперерабатывающего комбината Валерий Веселов и другие.

Два ключевых эпизода деятельности ОПС связываются с выводом средств из «Птицефабрики Зеленецкой» посредством передачи 95% её акций ООО «Метлизинг» и сделками «Фонда поддержки инвестиционных проектов», в результате которых на разнице в стоимостях активов члены организации смогли присвоить 67 млн рублей.

Суд не рассматривал дело Гайзера в период майских праздников, однако в этот период произошло несколько важных событий, имеющих непосредственное отношение к делу. 8 мая СМИ сообщили о том, что один из фигурантов дела Гайзера Алексей Соколов днём ранее погиб в ДТП в Новороссийске. Соколов был генеральным директором компании «Комплексное управление проектами» (КУПРО) и доверенным лицом бывшего зампредседателя правительства Коми Константина Ромаданова.

Тем временем ранее допрошенный по делу Гайзера «финансист-технолог» Демьян Москвин, который заключил сделку со следствием и представил суду схемы и отчётные материалы по «неформальному бюджету» ОПС, 8 мая был осуждён на шесть лет колонии строгого режима и к штрафу 2 млн рублей. По данным следствия, Москвин помогал фигурантам дела Гайзера передавать рентабельные государственные предприятия в Коми частным компаниям, связанным с бывшим руководством Республики Коми, и в частности непосредственно участвовал в приватизации «Птицефабрики Зеленецкой».