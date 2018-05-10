В деле Гайзера новые обстоятельства: очередное заседание суда
10 мая в Замоскворецком суде Москвы продолжается процесс по делу экс-главы Коми Вячеслава Гайзера и группы региональных чиновников, образовавших ОПС (организованное преступное сообщество), которое действовало в Москве и Коми. В числе подсудимых также присутствуют заместитель Гайзера Алексей Чернов, председатель Госсовета Коми Игорь Ковзель, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Владимир Торлопов, руководитель регионального Фонда поддержки инвестиционных проектов Игорь Кудинов, экс-руководитель Сыктывкарского лесопильно-деревоперерабатывающего комбината Валерий Веселов и другие.
Два ключевых эпизода деятельности ОПС связываются с выводом средств из «Птицефабрики Зеленецкой» посредством передачи 95% её акций ООО «Метлизинг» и сделками «Фонда поддержки инвестиционных проектов», в результате которых на разнице в стоимостях активов члены организации смогли присвоить 67 млн рублей.
Суд не рассматривал дело Гайзера в период майских праздников, однако в этот период произошло несколько важных событий, имеющих непосредственное отношение к делу. 8 мая СМИ сообщили о том, что один из фигурантов дела Гайзера Алексей Соколов днём ранее погиб в ДТП в Новороссийске. Соколов был генеральным директором компании «Комплексное управление проектами» (КУПРО) и доверенным лицом бывшего зампредседателя правительства Коми Константина Ромаданова.
Тем временем ранее допрошенный по делу Гайзера «финансист-технолог» Демьян Москвин, который заключил сделку со следствием и представил суду схемы и отчётные материалы по «неформальному бюджету» ОПС, 8 мая был осуждён на шесть лет колонии строгого режима и к штрафу 2 млн рублей. По данным следствия, Москвин помогал фигурантам дела Гайзера передавать рентабельные государственные предприятия в Коми частным компаниям, связанным с бывшим руководством Республики Коми, и в частности непосредственно участвовал в приватизации «Птицефабрики Зеленецкой».
Между тем, в Сыктывкарском городском суде 3 мая завершился допрос обвиняемых по делу о создании в Коми ОПС, занимавшимся вымогательством денег у таксистов — почти все из 12 фигурантов выводов следствия не признали и считают дело сфабрикованным. При этом некоторые заявили об оказываемом со стороны следствия на них давлении, более того, предполагаемый организатор данного ОПС заявил о том, что от него пытались добиться показаний на фигурантов дела Гайзера.
Адвокат Чернова Карен Гиголян сообщил журналистам, что в связи со смертью Соколова процесс с большой вероятностью будет отложен по причине неявки одного из участников заседания — чтобы суд мог продолжать работу в сложившихся обстоятельствах, он должен получить свидетельство о смерти, которое пока ещё не готово. Соколов погиб в результате ДТП: 7 мая в Новороссийске, где находится его семья, он был сбит машиной, когда ехал на скутере.
Любопытно, что защищал Соколова тот же адвокат, что и Антона Фаерштейна — фигуранта, который покончил с собой в «Матросской тишине» на стадии предварительного следствия. Фаерштейн был руководителем «Метлизинга», компании, непосредственно связанной с предполагаемым выводом активов из «Птицефабрики Зеленецкой». Показания Фаерштейна на предварительном следствии были озвучены в ходе судебного заседания, что вызывало протест со стороны защиты.
Заседание традиционно задерживается — уже на полчаса. Подсудимых только завели в зал. С ними активно переговариваются адвокаты.
Все в сборе — заседание начинается. Подсудимые в достаточно хорошем настроении — видимо, сказался перерыв на майских праздниках.
Суду представлены сведения о смерти Соколова, однако судья поставила вопрос о возможности продолжать заседание в связи с отсутствием согласия представителя подсудимого (в данном случае имеется в виду кто-либо из родственников) на продолжение процесса. Прокуроры и адвокаты поддержали предложение перенести заседание.
Судья назначила следующее заседание на 14 мая.