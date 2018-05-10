Владивосток, 10 мая, 2018, 11:03 — ИА Регнум. В Приморье продолжаются угольные бунты. К Находке присоединилась Славянка, известная всем дальневосточникам своими морскими песчаными пляжами. Сейчас там планируют строительство крупного угольного порта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

(сс)GDJ Проблемы экологии

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В социальных сетях ДФО, особенно Приморского края, набирает обороты новый виток протеста против строительства угольного терминала в приморской Славянке.

Славянка — поселок на юге Приморья, административный центр Хасанского района. Поселок расположен на берегу одноименной бухты Славянка Славянского залива — внутреннего залива Петра Великого. Впервые Славянский залив стал известен в 1855 году, после того как был нанесен на английские карты под именем «Порт Брюс».

Славянка славится своими песчаными пляжами и речными лагунами бухт Баклан и Бойсмана. Температура воды здесь в летний период достигает 25—28 градусов.

Славянка издавна считается местом массового пляжного отдыха. Здесь расположены десятки баз отдыха, где проводят отпуска преимущественно жители Дальнего Востока, которым не по карману поездки в Крым и Сочи либо зарубежные туры.

Сегодня в этом благословенном месте планируется построить крупнейший на Востоке России угольный портовый комплекс.

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В социальных сетях Приморья сегодня распространяют призыв о помощи и поддержке ко всем дальневосточникам:

«ООО «Тихоокеанский балкерный терминал» продолжает выполнение мероприятий, связанных с реализацией проекта строительства в Славянке угольного терминала. В настоящее время в администрации Хасанского района находятся на рассмотрении документы о согласовании строительства автомобильных и железнодорожных подъездных путей к площадке угольного терминала. Менее чем в 100 метрах от будущего угольного терминала находятся жилые кварталы. Ветры будут нести угольную пыль на жилые дома. Планируется строительство двух автомобильных дорог. Причем эти дороги не будут предназначены для личного и общественного транспорта. По ним будут передвигаться только большегрузные автомобили угольного терминала. Нам нужны общественные слушания, но их пока никто не проводит», — пишут жители Приморья в социальных сетях.

Приморцы напомнили и врио губернатора Андрею Тарасенко о том, что он якобы обещал избавить Славянку от угольной проблемы:

«Врио губернатора Тарасенко заявлял, что угля в Славянке не будет!»

Однако это не вполне верно.

Андрей Тарасенко говорил несколько иначе:

«Еще нет проекта, мы не знаем, каким будет объект. Сегодня существуют технологии полностью закрытых терминалов. Такие сейчас строятся в Мурманске и Санкт-Петербурге. Поверьте, там даже муха не пролетит. Если инвестор гарантирует надежную защиту от пыли, то зачем отказываться от современного производства, которое вдохнет жизнь в территорию, будет вкладывать деньги в его развитие», — говорил врио губернатора Приморья в ноябре 2017 года.

Но приморцы категорически не хотят строительства угольного терминала в Славянке. По их мнению, это уничтожит туристический бизнес в районе и лишит дальневосточников единственного доступного им по цене места отдыха.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2017 года жители Приморского края написали письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой свернуть проект строительства угольного порта на их территории.

Между тем Дальнему Востоку катастрофически не хватает специализированных угольных комплексов. Сегодня их всего три — в Ванино это АО «Дальтрансуголь», в Приморье — «Восточный» и «Посьет». Остальные 22 дальневосточных порта — старой, ещё советской постройки, они не модернизированы и не могут конкурировать с соседями по АТР. К тому же старые порты наносят существенный вред экологии, что изрядно раздражает жителей ДФО в последние годы.

Однако строить угольный терминал в Славянке — уникальном для Дальнего Востока уголке природы — недопустимо по мнению большинства дальневосточников. Есть другие места, на которые могли бы обратить внимание угольщики.

Нерешенная угольная проблема другого приморского города — Находки — стала поводом для массовых протестов населения, а также послужила причиной отставки мэра Находки Андрея Горелова.

Ранее юный житель Находки Андрей Боль обратился к главе государства в ходе «Прямой линии» с вопросом:

«Как людям дальше жить?» Глава государства обещал разобраться.

После этого экс-губернатор Приморья Владимир Миклушевский бодро отрапортовал, что решит проблему угольной пыли в Находке. Но так ничего и не сделал.

Постепенно экологическая проблема Находки переросла в политическую, обросла всевозможными интересами, в которых зачастую благо населения города ставилось на последнее место. Это привело к расколу антиугольного протеста, но отнюдь не успокоило ситуацию в городе.