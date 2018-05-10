Майкоп, 10 мая, 2018, 10:31 — ИА Регнум. 47 тысяч жителей Адыгеи приняли участие в акции «Бессмертный полк» 9 Мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы республики.

Пресс-служба главы Республики Адыгея «Бессмертный полк» в Адыгее

«Бессмертный полк» стал одним из центральных мероприятий Дня Победы, он прошел во многих населенных пунктах Адыгеи, но самой массово акция стала в Майкопе — республиканской столице. Здесь в колоннах «Бессмертного полка» прошли около 31 тысячи человек — с портретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Возглавили шествие волонтеры «Бессмертного полка» и проходящие в республике практику курсанты Армавирского высшего военного авиационного краснознаменного училища летчиков. Они несли 30-метровую копию знамени Победы.

В колонне шел глава РА Мурат Кумпилов. Также участие в акции приняли: председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, главный федеральный инспектор аппарата полпреда президента РФ в ЮФО по РА Сергей Дрокин, председатель Верховного суда РА Аслан Трахов, начальник УФСБ по РА Виктор Шаменков, прокурор РА Марк Большедворский, министр внутренних дел по РА Владимир Алай, бывший президент РА Аслан Джаримов, госсоветник РА, экс-глава РА Аслан Тхакушинов, председатель Совета ветеранов РА Аслан Куадже.

Многие пришли целыми семьями. Участниками «Бессмертного полка» стали и члены семьи Снеговских, которые впервые приехали в Адыгею по приглашению Главы РА из Санкт-Петербурга и Москвы. Они несли портреты своего дяди Михаила Снеговского и его фронтового товарища Бориса Сабодаша, погибших в воздушном бою над станицей Ханской в октябре 1942 года. После Великой Отечественной войны их останки захоронили в безымянной могиле. И только в этом году имена героев были установлены поисковиками Адыгеи и Краснодарского края.

Завершилось торжественное шествие в городском парке культуры и отдыха Майкопа, где была организована традиционная полевая кухня и праздничная программа с участием творческих коллективов.

Особое внимание было уделено ветеранам Великой Отечественной войны. За праздничным столом к ним обратился Мурат Кумпилов.

«Дорогие ветераны, жители республики, с Днем Победы! Это — святой праздник, он объединяет людей разных стран, воодушевляет, поднимает патриотический дух, напоминает всему миру о великом подвиге советского народа и его решающей роли в Победе над фашизмом. Спасибо большое тем, кто ценой своей жизни сражался за Родину. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, наш народ сражался насмерть. Ни одна страна мира не отражала такого нашествия. Было сделано поистине невозможное. У каждой семьи свои, родные герои, они живут в наших сердцах, они вместе с нами в рядах «Бессмертного полка», подчеркнул глава государства. Дорогие ветераны, ваш подвиг навсегда останется в наших сердцах и будет вдохновлять на созидание и сохранение мира на земле!» — сказал глава республики.

Праздничные мероприятия 9 мая проходили во всех муниципальных образованиях республики — в течение всего дня. В Майкопе после всероссийской минуты молчания в 19:00 на центральной площади состоялся праздничный концерт мастеров искусств Республики Адыгея. Завершился он в 22:00 — праздничным фейерверком.