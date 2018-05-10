Москва, 10 мая, 2018, 10:29 — ИА Регнум. Сегодня, 10 мая, президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам X Международного экономического саммита «Россия — исламский мир», сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Отмечается, что Международный экономический саммит «Россия — исламский мир» по традиции гостеприимно принимает Казань.

В ходе саммита будут обсуждаться важные вопросы, касающиеся развития международного сотрудничества в финансовой, торговой, инвестиционной и других сферах.

Также участники саммита обсудят аспекты экономической и научно-технологической модернизации и преодоление гуманитарных последствий конфликтов и кризисов.

Россия поддерживает усилия исламских стран, направленные на укрепление принципов справедливости, равенства и взаимной выгоды в международных экономических отношениях, говорится в приветственной телеграмме

«Хотел бы подтвердить заинтересованность в дальнейшем наращивании конструктивных партнерских связей между России и государствами исламского мира», — заявил Путин и пожелал участникам саммита «Россия — Исламский мир» содержательных и плодотворных дискуссий.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, IX Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2017» открылся в Казани 18 мая 2017 года. В нем приняли участие около 2 тыс. представителей из разных стран.

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