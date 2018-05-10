Москва, 10 мая, 2018, 10:22 — ИА Регнум. Завтра, 11 мая, Совет по законотворчеству при председателе Госдумы обсудит замечания и предложения регионов и экспертов к закону о контрсанкциях, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума РФ

Это второе широкое обсуждение законопроект, 20 апреля в Госдуме прошли консультации с представителями делового и научного сообщества, а также институтов гражданского общества с тем, чтобы проанализировать возможные последствия контрсанкций для граждан и экономики России. По итогам консультаций для доработки проекта была создана рабочая группа, которую возглавил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»). Обсуждение продолжается в профильных комитетах.

Предполагается, что 11 мая Совет по законодательству рассмотрит все высказанные замечания и предложения.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что по итогам обсуждений с экспертами, деловым сообществом и институтами гражданского общества законопроект будет доработан с учетом высказанных замечаний. В частности, одно из основных предложений — сделать нормы законопроекта универсальными, а не отраслевыми.

«Полномочия, которые передаются правительству и президенту должны быть более широкими и носить универсальный характер, не касаясь конкретных предприятий или конкретной продукции», — заявил Володин.

По его словам, при рассмотрении законопроекта в первом чтении Госдума примет специальное постановление, определяющее дальнейшие направления работы над документом.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, предполагается, что рассмотрение законопроекта в первом чтении состоится 15 мая.