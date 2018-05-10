Сидней, Австралия, 10 мая, 2018, 10:22 — ИА Регнум. Учёные из Австралии пришли к выводу, что употребление яиц не влияет на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у людей, страдающих диабетом. Об этом сообщается в The American Journal of Clinical Nutrition.

(сс) ccipeggy Яйца

Учёные проанализировали уровень глюкозы, жиров и других показателей у людей, которые употреблял 12 яиц в неделю в течение года, и теми, кто ел по два яйца в неделю.

Исследователи пришли к выводу, что потребление яиц не оказывает негативного влияния на здоровье людей, больных диабетом второго типа.

Группы людей, употреблявших разное количество яиц не отличались по показателям, которые связаны с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. Учёные отслеживали уровень глюкозы в плазме, жиров в крови, а также маркеры воспалительных процессов.

По словам исследователей, здоровая диета может включать и более 12 яиц в неделю.

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