Москва, 10 мая, 2018, 10:33 — ИА Регнум. Если США снова начнут блокировать поставку иранских углеводородов на мировой рынок, это может обеспечить стабильность на рынке нефти, считает экономист Василий Колташов. Об этом он заявил 10 мая корреспонденту ИА REGNUM комментируя прогноз ЕБРР о последствиях ухудшения американо-иранских отношений.

Дональд Трамп

«Действительно, если США окажут давление на Иран, цены на нефть вырастут на несколько пунктов, но дальше резкого роста не будет, — заявил Колташов. — Однако это может обеспечить стабильность на рынке нефти. То есть если США будут блокировать поставки иранских углеводородов на мировой рынок, повторится история прежних лет, когда цены на нефть поднялись и остались на высоком уровне. Сложится ситуация, которая была у нас до второй волны кризиса — до 2014−2016 годов. Российским поставщикам углеводородов эта ситуация выгодна, потому что вместе с нефтью поднимутся все сырьевые цены, и российские компании получат большую прибыль. Однако в то же время дальнейшее ухудшение между США и Ираном блокирует развитие новых технологий в самой РФ, хотя и обеспечивает стабильную рентабельность поставок углеводородов. Зачем что-то делать, если нефть стоит дорого? К тому же это положительно влияет на рубль. Впрочем, наш выигрыш весьма относительный. Мы будем ещё какое то время просиживать в бездействии. Но для правительства РФ это исключительно удобно — ничего не надо делать, американцы блокируют Иран, цены на нефть растут, и всё замечательно».

Напомним, что, как заявил главный экономист ЕБРР Сергей Гуриев на ежегодном заседании совета управляющих этого банка, решение президента США Дональда Трампа выйти из «ядерной сделки» с Ираном и восстановить санкции приведёт к росту цены на нефть. Однако этот эффект будет краткосрочным. Предполагается, что цены вырастут на 5−10 долларов за баррель.

Отметим также, что президент США уже поручил своей администрации незамедлительно приступить к процессу пересмотра санкций в отношении Ирана в связи с односторонним выходом Вашингтона из сделки по иранскому атому.

Санкции будут направлены на важнейшие сектора иранской экономики Ирана, такие как энергетический, нефтехимический и финансовый.

Кроме того, администрация президента США после объявления Дональда Трампа об одностороннем выходе Вашингтона из соглашения по ядерной программе Ирана выдвинула список требований к Тегерану.

В частности, США настаивают на том, что Иран никогда не должен разрабатывать ядерное оружие и иметь межконтинентальных баллистических ракет, должен прекратить разработку ракет, способных нести ядерное оружие, и прекратить передачу ракетных технологий другим сторонам.