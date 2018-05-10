Москва, 10 мая, 2018, 10:19 — ИА Регнум. Три четверти граждан России уверены, что РФ в мире уважают, а 82% — что боятся, свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение».

Иван Шилов ИА REGNUM Кремлёвская звезда

На вопрос, уважают или нет Россию в мире, утвердительно ответили 74% респондентов. Еще 16% считают, что Россию не уважают, а 11% — затруднились с ответом.

На вопрос, боятся Россию в мире или не боятся, утвердительно ответили 82% опрошенных. 11 считают, что РФ не боятся, а 8% не смогли ответить.

Опрос «ФОМнибус» проводился 28−29 апреля в 53 регионах России. Опрошено 1,5 тыс. респондентов.

Ранее ФОМ сообщал, что, по данным опроса, 75% граждан России уверены, что мир не переживет ядерную войну. Еще 15% думают, что переживет.

В целом применение ядерного оружия первыми не одобряет 75% респондентов, 12% жителей России считают, что это допустимо.