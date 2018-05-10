Москва, 10 мая, 2018, 10:16 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на предотвращение попыток иностранного вмешательства в избирательные процессы в Российской Федерации, вносится в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 10 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Предлагается «часть 1 статьи 31 федерального закона от 28 декабря 2012 года № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7597; 2015, № 21, ст. 2981; 2017, № 14, ст. 1994) после слов «или безопасности государства,» дополнить словами «в том числе способствующая либо препятствующая выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, выдвижению инициативы проведения референдума и проведению референдума, достижению определенного результата на выборах, референдуме, а также в иных формах (за исключением участия в избирательных кампаниях, кампаниях референдума в качестве иностранных (международных) наблюдателей)».

Уже установлен запрет иностранным и международным организациям, международным общественным движениям осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, выдвижению инициативы проведения референдума и проведению референдума, достижению определенного результата на выборах, референдуме, а также участия в избирательных кампаниях, кампаниях референдума.