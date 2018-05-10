Оренбург, 10 мая, 2018, 10:58 — ИА Регнум. Оренбуржец, руководитель фонда «Единая География» Сергей Сотников через электронную приёмную обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением пересмотреть работу Минприроды РФ относительно позиции к Бузулукскому бору и ликвидировать газовые и нефтяные скважины в нацпарке за счёт государства. Об этом Сотников сообщил на своей странице в соцсети. Он подчеркнул, что намерен информировать посредством соцсети о дальнейшей судьбе письма и реакции на него.

lalabell68 Нефть

В письме к главе государства Сергей Сотников заявил о катастрофической угрозе национальному достоянию России:

«Министерство природных ресурсов РФ допустило ошибку, разрешив нефтяной компании «Новый поток», никогда прежде не добывавшей нефть, добывать на территории национального парка «Бузулукский бор» под предлогом ликвидации старых аварийных советских скважин. Этим поступком Министерство природных ресурсов и экологии продемонстрировало свою неэффективность для будущих поколений русских людей и практическую невозможность совмещать угоду крупным компаниям, добывающим ресурсы, и российской нации, для которой экологические ценности территории несоизмеримо важнее частной финансовой прибыли».

Также глава фонда подчеркнул, что за все время работы Министерства природы у российских национальных парков и заповедников так и не появилось системного хозяина. Хотя «Агентство заповедников и национальных парков России», если бы оно существовало, возможно, служило бы одним из важнейших инструментов для комфортного проживания граждан нашей страны. Подобное агентство должно отчитываться напрямую перед правительством и президентом, исключив тем самым возможность подобных прецедентов, как те, что возникли в национальном парке «Бузулукский бор».

Сотников сравнил любую промышленную деятельность в национальном парке «Бузулукский бор», нацеленную на получение прибыли, с игрой в русскую рулетку, финалом которой станет не только угроза жизни реликтового леса, но и жизни сотен тысяч взрослых и детей, здоровье которых обеспечивает этот национальный парк.

«Любые промышленные работы в Бузулукском бору могут спровоцировать техногенную катастрофу в центре Евразии. Я предлагаю рассмотреть возможность возврата средств за лицензию компании «Новый Поток». А также организовать кампанию по ликвидации старых советских скважин за счет государственных средств. Тем более это, по нашим исследованиям, ликвидация старых опасных скважин, стоит не более 400 млн рублей, а оценка экологической прибыли превышает триллионы рублей», — говорится в письме президенту.

Примечательно, что в 2015 году в управлении Росимущества по Оренбургской области привели данные 2012 года, согласно которым на консервацию одной скважины требуется не менее 10 млн рублей.

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Однако Сергей Сотников утверждает, что официальные оценки стоимости ликвидации старых советских скважин до сих пор не были проведены ни министерством, ни другим ведомством. То есть изначально весь проект ликвидации последствий советского прошлого на территории Бузулукского бора не был глубоко проработан и сориентирован по ценностям и дорожным картам развития.

«Ликвидировав скважины в национальном парке за счет государства, мы покажем приоритет общечеловеческих ценностей при формировании новой передовой внутренней политики страны. Этим поступком мы не только укрепим наше общество, но защитим территорию и сохраним природное достояние России — единственный в мире реликтовый степной бор», — считает Сотников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году компания «Новый поток» победила в конкурсе, объявленном правительством РФ, на право разведки и добычи углеводородного сырья Могутовского, части Воронцовского и части Гремячевского месторождений в Оренбургской области сроком на 20 лет. При этом неоднократно чиновники и компания подчеркивали, что продуктивные площади находятся на территории Бузулукского бора, но частью национального парка не являются.

Между тем приход нефтяников в Бузулукский бор вызвал неоднозначную оценку ученых и политиков, и общественности. Противники нефтедобычи угрожали протестами, однако массовых победных акций не произошло.

В свою очередь руководство Антипинского НПЗ заявило о том, что помимо опасных нефтяных скважин в бору обнаружены опасные газовые скважины, что стало сюрпризом. В то время как противники нефтедобычи кричали о потенциальной экологической катастрофе в случае добычи нефти, нефтяники со своей стороны трубили тоже об экологической катастрофе, но не из-за нефтедобычи, а из-за гор мусора, которые скопились на территории бора.

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Согласно лицензионным обязательствам, АО «Новый поток» обязано взять скважины на технический контроль и провести необходимые природоохранные мероприятия. Только после этого, в 2018 году, нефтяники имеют право на нефтедобычу.

Отметим, что проблема Бузулукского бора возникла не сегодня и не вчера, однако большой резонанс и скандал спровоцировал конкурс, объявленный правительством РФ. На территории Бузулукского бора (площадью более 106 га) залежи нефти оценивают до 80 млн тонн. Возможно, нефтезапасы и далее продолжали бы вызывать искушение у нефтяников, если бы не удобный случай. Старая тема аварийных нефтяных скважин вдруг актуализировалась, и о ней начали трубить.

Геологоразведочные работы в уникальном лесу начались с 1953 года. В 1960-е годы началось активное бурение и нефтедобыча. Появилось более 160 скважин. В 1971 году на одной из них произошла серьёзная авария. Правительств СССР приняло решение о прекращении деятельности государственных нефтяных компаний, ликвидации и консервации всех 162 нефтяных скважин в Бузулукском бору.

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Спустя десятки лет из законсервированных скважин нефть начала выходить на поверхность, угрожая реликтовым сосновым рощам. Ответом на вопрос: «Что делать?» стал конкурс правительства РФ. Заговорили о том, что переконсервация скважин — слишком дорогое удовольствие и для регионального, и для федерального бюджетов. Настойчиво внедрялась мысль, что приход частной нефтяной компании в зелёную жемчужину необходим и неизбежен. Между тем противники нефтедобычи в бору и экологические защитники заявляют, что вмешательство человека может привести к гибели бора, равных которому нет. Учёные считают, что углеводороды, содержащиеся в подземных пластах, являются подкормкой для флоры уникального леса. Нужно ликвидировать старые скважины и не допустить добычи нефти.

Добавим, что команда фонда «Единая География» (UnitedGeo.ru), которая состоит из людей, родившихся в Оренбургской области, по результатам своих исследований проблемы бора создала фильм. По словам Сергея Сотникова, он об огромном живом организме, который хотят уничтожить на наших глазах:

«На нашей планете таких мест, как Бузулукский бор, больше не существует. Это воздух и будущее наших детей. И если ничего не изменить — он начнет умирать, оставляя после себя пустыню».