Ханты-Мансийск, 10 мая, 2018, 10:07 — ИА Регнум. В каждом населённом пункте Ханты-Мансийского автономного округа 9 мая прошли шествия «Бессмертного полка». Акция объединила 166 тыс. человек, сообщили 10 мая корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре правительства Югры.

Admhmansy.ru «Бессмертный полк» в Ханты-Мансийске.

В крупнейшем городе региона — Сургуте — с портретами своих близких, которые в годы Великой Отечественной войны на фронте и в тылу ковали, вышли более 25 тыс. человек. В годы войны на фронт ушли более 2600 жителей Сургута. Вернулись меньше половины.

«Акция объединила всех: и детей, и седых ветеранов. Я благодарен ветеранам за то, что они принесли победу, за то, что мы живы», — заявил глава города Вадим Шувалов.

Также тысячи человек прошли в Нижневартовске. Здесь колонну возглавила губернатор Югры Наталья Комарова. Она несла портрет своего деда — военного стрелка Владимира Васильевича Федюченко, который был призван в 1941 году из города Ворошиловска (Ставрополя). Был ранен. Награждён медалью «За боевые заслуги».

Конечно же, прошло шествие «Бессмертного полка» и в столице Югры — Ханты-Мансийске. По информации пресс-службы мэрии, здесь на улицы вышли 13 тыс. человек.