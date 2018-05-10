Мурманск, 10 мая, 2018, 09:55 — ИА Регнум. В микроблоге губернатора Мурманской области Марины Ковтун в сервисе Twitter утром 10 мая появился твит, состоящий из набора бессвязных букв. Пользователи уже обратили своё внимание на этот инцидент.

Скриншот аккаунта Марины Ковтун в Twitter

«ЯяяЯяЯЯсЯЯяСЯчяяячялдяЯчЯЯЯЧЧя», — значится в записи, оставленной около 09:40.

«Сильно сказано» — отреагировал на это один из читателей микроблога.

Возможно, аккаунт губернатора взломали злоумышленники.

У Марины Ковтун — почти 87 тыс. подписчиков в Twitter. Она активно пользуется этим сервисом, практически ежедневно оставляя записи и размещая фотографии. Например, 9 мая она сообщала о параде в Мурманске в честь Дня Победы и других праздничных мероприятиях в Заполярье.

P.S. Примерно в 10:02 10 мая странный твит был удалён со страницы Марины Ковтун.