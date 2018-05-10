Манчестер, Великобритания, 10 мая, 2018, 09:41 — ИА Регнум. Учёные из Великобритании провели изучение прыжков паука, чтобы использовать его движения при разработке роботов. Об этом сообщается в журнале Nature.

Паук

Для исследования они взяли паука вида Phidippus regius и в лабораторных условиях научили его прыгать с искусственной платформы. При этом велась запись движений насекомого при помощи высокоскоростных камер.

Отмечается, что учёным удалось в деталях проанализировать особенности движения паука во время прыжков.

Целью исследования было получить ответ на вопрос, как именно эволюционировали анатомия и поведение паука. Эти знания учёные предполагают использовать, чтобы создать новый класс гибких микророботов.

По словам учёных, паук способен прыгнуть в длину, которая в шесть раз превышает длину его тела. При этом нагрузка на лапы во время прыжка может в пять раз превышать вес паука.

Учёные отмечают, что если удастся понять, как функционирует такой биомеханизм, то его можно использовать его различных разработках.

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