Москва, 10 мая, 2018, 09:38 — ИА Регнум. Госдума намерена расширить основания для признания деятельность организации нежелательной в России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 мая, об этом сообщил депутат Госдумы Виктор Пинский («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума РФ

«Сегодня будет внесен проект закона о внесении изменений в закон о воздействии на лиц, которые нарушают основополагающие права и свободы граждан, изменений, которые будут касаться организаций — признание деятельности организаций нежелательной на территории РФ, если будет доказано, что эти организации вмешиваются в выборный процесс РФ», — рассказал Пинский.