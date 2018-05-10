Москва, 10 мая, 2018, 09:38 — ИА Регнум. Сервис Telegram Passport, позволяющий хранить персональные данные пользователей, создан в рамках будущей блокчейн-платформы TON (Telegram Open Network). Сейчас он проходит тестирование в закрытом режиме, пишут 10 мая «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Телеграм

Создаваемый сервис позволит загрузить документы в мессенджер, а затем при помощи внутреннего функционала — пользоваться услугами партнеров Telegram. Собеседник издания пояснил, что услуга может заработать уже к началу лета.

О привлечении средств инвесторов в размере $1,7 млрд на создание новой блокчейн-платформы TON ранее отчитывались в руководстве Telegram. Создаваемый на ее базе сервис Passport сможет собирать любые документы пользователей, которые потребуются для предоставления им услуг.

При этом доступ к отправленным персональным данным и копиям документов сохранится только у пользователя. С помощью сервиса он сможет зашифровать их своим паролем. При этом Telegram Passport получит документы, если пользователь сам подтвердит передачу.

Предполагается, что на момент запуска сервиса с помощью него можно будет пользоваться услугами нескольких партнеров. По сведениям издания, доступ к технологии уже получила платежная система Qiwi.

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