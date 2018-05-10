Москва, 10 мая, 2018, 09:26 — ИА Регнум. Из Ленинградской области в Китай прибыл третий корабль с партией военного имущества первого полкового комплекта зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400. Об этом сообщил ТАСС военно-дипломатический источник.

Mil.ru С-400

«Последняя партия военного имущества первого полкового комплекта С-400 на днях доставлена морским транспортным судном из порта Усть-Луга Ленобласти в Китай», — сказал источник.

По его словам, поставка полкового комплекта С-400 в Китай завершена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 г. российское грузовое судно, перевозившее в Китай часть техники системы С-400, попало в сильный шторм, из-за которого часть груза получила повреждения.

В итоге транспорт вернулся в порт для дефектации пострадавших элементов.

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