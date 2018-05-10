Донецк, 10 мая, 2018, 09:32 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли 36 раз Донецкую Народную Республику (ДНР) за сутки 9 мая, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерийский обстрел неприятельского наблюдательного пункта. 1914-1917

Согласно сообщению, в День Победы ВСУ «подарили» ДНР 36 обстрелов из минометов различного калибра, зенитных установок, гранатометов, стрелкового и снайперского оружия, вооружения БМП. Под обстрел попало 20 населенных пунктов.

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В Луганской Народной Республике за сутки 9 мая обстрелов не зафиксировано.

Напомним, в Донбассе с 2014 года продолжается гражданская война, начатая украинскими властями. Причиной для войны стало отделение от Украины ДНР и ЛНР в результате референдумов 11 мая 2014 года. Киев не принял волеизъявление собственного народа и придумал миф об «оккупации» Донбасса Россией, чтобы легитимировать убийство собственных граждан.

Чтобы захватить республики, Украина применяет все доступные ей вооружения: авиацию, артиллерию, танки, минометы и другие виды оружия и техники. При этом западные страны активно помогают Киеву, поставляя ВСУ оружие и обмундирование.