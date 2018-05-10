Пермь, 10 мая, 2018, 09:23 — ИА Регнум. В Перми запретили использовать Знамя Победы во время акции «Бессмертный полк», сообщает 10 мая корреспондент ИА REGNUM.

Знамя победы над Рейхстагом. 1945

В социальных сетях, а также в некоторых СМИ распространились многочисленные материалы, демонстрирующие факт запрета советской символики во время традиционного шествия «Бессмертного полка».

Данный факт подтвердила координатор всероссийской гражданской инициативы «Бессмертный полк» в Перми Анна Отмахова, высказавшись в социальной сети Facebook.

«Рассказываю про флаги. Запрещены любые флаги и стяги, т. к они закрывают портреты людей. Один флаг закрывает минимум 20 портретов. Главный символ полка — портрет солдата», — отметила Отмахова.

Ввиду того, что многочисленные флаги и символы использовались в аналогичных акциях по всей стране, подобный аргумент со стороны организатора акции выглядел неубедительно, что вызвало резкую негативную реакцию со стороны общественности.

Напомним, всероссийская акция «Бессмертный полк» была основана в 2011 году в Томске, после чего приобрела популярность по всей стране. Во время шествия все желающие проходят в колонне, держа портреты своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

Кроме того, нередки случаи использования в акции портретов исторических и военных деятелей, в частности Верховного главнокомандующего в годы войны Иосифа Сталина. Подобные инициативы нередко вызывают ненависть со стороны антисоветски настроенных активистов.