Детройт, США, 10 мая, 2018, 09:23 — ИА Регнум. Полиция американского города Детройта (штат Мичиган) возобновила расследование в отношении приговоренного к пожизненному заключению за убийство несовершеннолетней гражданина США. Следователи подозревают, что он — серийный убийца, пишет испанская газета ABC 10 мая.

Американская тюрьма

Сотрудники полиции проводят раскопки в 40 км к северу от Детройта в поисках захоронений нескольких девочек 12−17 лет, пропавших без вести в начале 1980-х. Следователи надеются обнаружить останки шести тел.

Полицейские возобновили старое расследование после того, как 68-летний преступник Артур Рим не смог пройти тест с использованием детектора лжи. У них есть основания полагать, что преступник прятал тела своих жертв на территории заброшенной фермы.

Много лет назад поиски пропавших в период между 1979 и 1982 годами девочек не принесли результатов, и тогда следствие зашло в тупик.

Десять лет назад Артур Рим признался в убийстве и изнасиловании 14-летней американки Синди Зажицки в 1986 году, после чего был приговорен к пожизненному заключению.