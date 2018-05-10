Москва, 10 мая, 2018, 09:20 — ИА Регнум. Законопроект о наказании за привлечение детей к участию в незаконных митингах вносится в Госдуму. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 мая, об этом сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Детский майдан

«Депутат Госдумы Евгений Ревенко подготовил законопроект об административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних лиц в несанкционированные акции», — сказал Исаев.