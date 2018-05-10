Москва, 10 мая, 2018, 09:18 — ИА Регнум. Криптовалюта биткоин (bitcoin) подорожала утром 10 мая до $9 375, свидетельствуют данные торгов.

Hvylya.net Bitcoin

К 9:10 мск биткоин подорожал до $9 331,61 (+2,71%), на пике в 8:05 мск криптовалюта прибавила 3,27% — до $9 367.

На бирже Bitfinex криптовалюта торгуется по $9 335,6 (+2,8%). Максимум составлял $9 375,8, минимум — $9 021.

К этому времени биткоин на бирже GDAX стоит $9 290. Рост составил 2,6%.

Ранее криптовалюта биткоин (BTC) начал дешеветь на фоне заявлений основателя Microsoft Билла Гейтса и главы Berkshire Hathaway Уоррена Баффета.

Инвестор заявил, что криптовалюты «плохо кончат», а в целом биткоин — это «крысиный яд, возведенный в квадрат», а его рост продолжается за счет «мистики» цифровой валюты.

Гейтс назвал BTC одной из наиболее спекулятивных вещей в мире, выразив надежду, что его цена расти не будет.