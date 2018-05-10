Москва, 10 мая, 2018, 09:16 — ИА Регнум. Госдума намерена ввести наказание для тех, кто вмешивается в выборы в России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 мая, соответствующий законопроект вносят в Госдуму депутаты, сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы в России

«Поправки вносятся в уже принятый в 2012 году закон о санкциях против лиц, совершающих противоправные действия в отношении Российской Федерации. Мы расширяем перечень таких лиц за счет тех, кто вмешивается в выборы в России», — сказал парламентарий.

Речь идет о расширении норм «закона Димы Яковлева».