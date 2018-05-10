Мурманская область, 12 марта, 2002, 09:47 — ИА Регнум. По сообщению пресс-службы Арктического регионального управления Федеральной пограничной службы России, в феврале сотрудниками морской охраны было проверено 109 рыболовецких судов.

Инспекции проводились как в районах промысла, так и в портовой зоне. За время проверок выявлено 7 различных нарушений, в том числе обнаружено более 107 тонн неучтенной рыбопродукции. Ущерб от браконьерского вылова рыбы в Баренцевом море составил 1 млн. 600 тыс. рублей. Сумма штрафов за нарушения превысила 100 тыс. рублей.