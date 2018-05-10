Пекин, 10 мая, 2018, 09:13 — ИА Регнум. Второй по величине производитель оборудования по майнингу биткоина (BTC) китайская компания Canaan Creative намерена провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Гонконгской фондовой бирже и привлечь до $1 млрд, сообщает China Morning Post.

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По данным издания, ранее компания рассматривала возможность проведения IPO как на рынках Гонконга, так и США. Однако окончательного решения листинга на данной бирже пока не принято.

Canaan Creative была основана в 2013 году в китайском городе Ханчжоу. В 2017 году чистая прибыль компании составила 410 млн юаней ($64 млн), что на 600% больше, чем годом ранее.

Отмечается, что в прошлом году власти Китая ужесточили регулирующие меры в отношении криптовалюты, запретив привлекать инвестиции в виде выпуска и продажи инвесторам новых цифровых валют, а также торговых операций с ними.

Напомним, ранее полиция города Тяньцзиня на севере Китая конфисковала 600 «ферм» по добыче криптовалюты биткоин после того, как местная энергосеть зафиксировала аномальное электропотребление.

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