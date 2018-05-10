Мадрид, 10 мая, 2018, 09:04 — ИА Регнум. Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над испанкой Гарбинье Мугурусой в матче третьего круга турнира WTA в Мадриде.

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Встреча, продолжавшаяся 2 часа 30 минут, завершилась со счётом 6:2, 4:6, 6:3 в пользу Касаткиной.

Российская теннисистка один раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 6 из 19 брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса и одна ошибка на подаче.

В четвертьфинале турнира Касаткина встретится с представительницей Чехии Петрой Квитовой, которая обыграла эстонку Анетт Контавейт. Встреча пройдёт 10 мая.

Напомним, турнир WTA в Мадриде проходит с 7 по 13 мая.

WTA. Мадрид-2018. Третий круг.

Дарья Касаткина (Россия) — Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6:2, 4:6, 6:3.

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