Мадрид, 10 мая, 2018, 08:50 — ИА Регнум. Российская теннисистка Мария Шарапова одержала победу над француженкой Кристиной Младенович в матче третьего круга турнира WTA в Мадриде.

(сс) jarmoluk Теннис

Встреча, продолжавшаяся 1 час 33 минуты, завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу Шараповой.

Российская теннисистка девять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта. На счету её соперницы два эйса и четыре ошибки на подаче.

В четвертьфинале турнира Шарапова встретится с представительницей Нидерландов Кики Бертенс, которая обыграла вторую ракетку мира Каролину Возняцки. Встреча пройдёт 10 мая.

Напомним, турнир WTA в Мадриде проходит с 7 по 13 мая.

WTA. Мадрид-2018. Третий круг.

Мария Шарапова (Россия) — Кристина Младенович (Франция) — 6:3, 6:4.