Алма-Ата, Казахстан, 10 мая, 2018, 08:37 — ИА Регнум. За четыре месяца 2018 года правоохранители Казахстана обнаружили 66 точек сбыта наркотиков в Алма-Ате, сообщает 10 мая «Zakon.kz».

Цитата из к/ф «Лицо со шрамом» реж Брайан Де Пальма. 1983. США Наркобарон

Согласно сообщению, управление по борьбе с наркотиками (УБН) Алма-Аты выявило с начала года 66 точек сбыта наркотических веществ и девять фактов хранения наркотиков в особо крупном размере. Наиболее крупные точки были у женщины, хранившей 1,2 кг героина и у мужчины, который хранил более 45 кг наркотиков.

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Также правоохранители раскрыли один наркопритон. В общей сложности было изъято около 60 кг наркотиков, среди которых больше всего марихуаны (39,5 кг), гашиша (13 кг) и героина (3,5 кг).

Напомним, ранее в Жамбылской области Казахстана сотрудники УБД изъяил шесть кг героина у шести подозреваемых. Наркотики хранили две супружеские пары. Также была задержана пенсионерка 60 лет, которая организовала подпольную преступную сеть из 12 ранее судимых человек.

Женщину суд приговорил к 19 годам лишения свободы. Остальным участникам группировки были даны сроки от семи до 19 лет лишения свободы.