Хабаровск, 10 мая, 2018, 09:03 — ИА Регнум. Хабаровский край теряет грузопотоки. Компании, которые раньше доставляли грузы на Сахалин, ушли в соседнее Приморье. Для островного региона это приводит к удорожанию доставки жизненно необходимых товаров, завоз которых вынужден дотировать бюджет. В причинах разбирался корреспондент ИА REGNUM.

durik1980 Грузовой корабль в порту

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В Хабаровске состоялось заседание Общественного совета при краевом министерстве промышленности и транспорта.

Заседание Совета было посвящено обсуждению итогов прошедшего в марте 2018 года съезда транспортников России в Москве. На съезде выступал президент России Владимир Путин. По итогам съезда им было дано более 200 поручений правительству относительно развития транспортной системы России.

Одним из вопросов, который обсудили на заседании Совета, стала судьба порта Ванино и снижение грузопотоков в Хабаровском крае.

Заместитель директора Ванинского филиала ФГУП «Росморпорт» Леонид Теребиж обратил внимание на то, что Хабаровский край теряет грузопотоки:

«Ряд компаний, отправляющих грузы на Сахалин, ориентируются теперь не на Ванино, как это было раньше, а на порты Приморья, хотя это дороже, поскольку возрастает расстояние. В Ванино пришли угольщики, другие грузы их не интересуют. Раньше же порт Ванино осуществлял контейнерные перевозки в районы Крайнего Севера и за границу. После того, как собственником Ванинского порта стала компания «Мечел», контейнерные линии приказали долго жить», — сказал Леонид Теребиж.

Далее участники дискуссии попытались выяснить — кому всё-таки принадлежит ОАО «Ванинский морской торговый порт». И не смогли этого сделать.

Как уточнил Леонид Теребиж, компания «Мечел» владеет только 1,5% акций Ванинского порта. На вопрос, прозвучавший из зала по поводу того, кто же владеет остальными, представитель ФГУП «Росморпорт» ответить не смог:

«Об этом ничего неизвестно уже не первый год».

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В ходе дискуссии выяснилось, что в морском порту Ванино существует еще одна проблема: суда, заходящие в порт, не имеют возможности запастись пресной водой. От этого страдают и уже действующие стивидоры, и строящиеся терминалы.

Региональный минтранс пообещал решить эту проблему за счет бизнеса, который (по версии минтранса) обязательно найдет источники водоснабжения и доставки воды на суда.

Однако, «де-юре» такой бизнес уже есть. Вот только большой вопрос — когда он сможет поставлять воду мореходам.

ООО «Морская компания «Свободный порт Ванино» является резидентом порто-франко. Проект, заявленный ею, как раз и предусматривает создание предприятия по снабжению морских судов пресной водой. Но дата реализации проекта обозначена … 2037 годом. То есть пресной воды морякам, заходящим в свободный порт Ванино, ждать еще как минимум 20 лет.

Проблемы с потерей грузопотока Хабаровским краем, а особенно переориентирование грузов, предназначенных для Сахалина, с Ванино на Приморье, всерьез тревожат жителей Сахалина.

«Падение грузопотока через Ванино на острова, удорожание этих поставок оказывает негативное влияние на экономику Сахалина. Это также может служить инструментом воздействия на экономику островного региона, часть территории которого наши японские соседи рассматривают как «спорные территории».

Бюджет Сахалинской области несет определенные издержки в связи с существующей транспортной схемой поставок товаров и продовольствия на острова. В настоящее время рассматривается вопрос о выделении 9,5 млн рублей на предоставление субсидии юридическим лицам, на поддержку предприятий хлебопекарной отрасли, на возмещение транспортных расходов. Как известно, на Сахалине и Курилах хлеб — самый дорогой в России. Это связано с дорогими поставками. И это далеко не всё. Сейчас рассматривается также вопрос о выделении 53,6 млн рублей на поддержку предприятий, осуществляющих ввоз на территорию Сахалинской области основных продуктов питания. Оценить же будущие убытки, которые островной регион понесет в связи с существующей сегодня транспортной схемой, пока просто никто даже не берётся», — поделился мнением с корреспондентом ИА REGNUM официальный представитель КПРФ на Сахалине Алексей Лукашевич.

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Как сообщало ИА REGNUM, исторически сложилось так, что подавляющее большинство поставок товаров на Сахалин осуществлялось через морской порт Ванино. Для этих целей более 40 лет назад была построена и паромная переправа Ванино — Холмск, позже в морском торговом порту Ванино был построен контейнерный терминал. Из Ванино самый короткий, а следовательно, самый дешевый путь на острова.

В Хабаровском крае имеется шесть морских портов — Ванино, Советская Гавань, Охотск, Николаевск-на-Амуре, Мыс Лазарева и Де-Кастри. Порт Мыс Лазарева давно не работает, пирс ржавый, сооружения развалены, глубины до полутора метров из-за песчаных заносов. Для эксплуатации он непригоден. Грузооборот Николаевского-на-Амуре и Охотского порта в последние годы не внушает оптимизма.

Развитие портовой инфраструктуры преимущественно происходит только в морском порту Ванино.

Из всего многообразия заявленных на бумаге морских специализированных морских терминалов реально в ДФО существуют только три. Это АО «Дальтрансуголь» (СУЭК) в Ванино, АО «Восточный» и «Торговый порт Посьет» в Приморье.

Реальностью можно назвать еще один специализированный портовый комплекс — его строит все в том же Ванино компания «Колмар».

Комитет ГД РФ поддержал законопроект о расширении режима свободного порта на морской порт Советская Гавань. Советская Гавань обладает одной из самых удобных и глубоководных в мире бухт, сравнимой по своим характеристикам только с Сан-Франциско. Но у Советской Гавани проблема с железнодорожным сообщением, а удобная бухта замерзает зимой. Для реализации здесь сколько-нибудь серьезных проектов нужны железная дорога и ледоколы.

Транспортная недоступность является одним из главных препятствий для развития экономики Сахалинской области. Нельзя сказать, что для решения этого вопроса ничего не делается. В Хабаровском крае строятся два новых парома для переправы Ванино — Холмск. В ближайшее время будет объявлен конкурс на строительство двух грузопассажирских судов для линии Сахалин — Курилы. Впервые за 40 лет начинается реконструкция паромной переправы. Но пока грузы доставляются по длинному и дорогому пути — из Приморья. Что ведет к удорожанию и без того недешевой жизни в единственном островном регионе РФ.

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