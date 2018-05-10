Москва, 10 мая, 2018, 08:37 — ИА Регнум. Исполняющему обязанности вице-премьера РФ Аркадию Дворковичу предложили возглавить фонд «Сколково», сообщают 10 мая «Ведомости» со ссылкой на осведомленные источники.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аркадий Дворкович

По словам одного из них, такое предложение поступило от премьер-министра страны Дмитрия Медведева. Имени Дворковича не оказалось в списке кандидатов в вице-премьеры, публично предложенном Медведевым.

По словам одного из собеседников издания в аппарате правительства, с момента создания фонда его руководителем был владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, который в настоящее время совмещает две должности — президента фонда и сопредседателя совета «Сколково».

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Кроме того, Дворкович был одним из авторов идеи фонда, а с 2010 года входит в состав его попечительского совета. Последние четыре года и.о. вице-премьера очень плотно занимался «Сколково», отметил источник издания.

При этом конкретная должность, которую может занять Дворкович, пока не обсуждалась. По уставу, председатель правления фонда избирается советом на два года, однако процедура замены президента этой организации в документе не прописана, уточнил один из собеседников издания.

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