Москва, 10 мая, 2018, 08:27 — ИА Регнум. В России за 1 квартал 2018 года за нарушение антитабачного законодательства привлечен 2 671 правонарушитель, сообщили в Роспотребнадзоре.

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В числе нарушителей оказались 763 гражданина, 1039 работников организаций-продавцов табачной продукции, 278 индивидуальных предпринимателей, 591 юрлицо.

Всего за январь-март начислено более 30 млн рублей административных штрафов.

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Всего с начала действия в России антитабачного (с 15 ноября 2013 года) привлечены к ответственности около 67 тысяч правонарушителей, в том числе 8,7 тыс. юрлиц.

Роспотребнадзоре отметили, что в результате употребления табака ежегодно в мире умирают около 6 миллионов человек.

По прогнозам ВОЗ к 2030 году этот показатель может превысить 8 миллионов человек в год.

Роспотребнадзор продолжит осуществлять надзор за соблюдением закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году нарушители антитабачного законодательства заплатили штрафов на сумму в 124 млн рублей.

Всего в 2017 году к ответственности по ст. 6.24, 6.25, 14.3.1, 14.53 КоАП РФ привлекли 12,6 тыс. граждан России. Из них оштрафовали 4 тыс. человек.

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