Киев, 10 мая, 2018, 08:24 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины Нестор Шуфрич в День Победы обошел запрет на георгиевскую ленточку, обвязав цветы черной и оранжевой лентами. Об этом один из лидеров партии «За жизнь» заявил в эфире телеканала NewsOne.

Voenpro.ru Георгиевская лента

По его словам, это был протест против запрета георгиевской ленты. Шуфрич возложил на Могилу Неизвестного Солдата букет гвоздик, обвязанный двумя лентами — черной и оранжевой.

«Я считаю, что мы не имеем права отказываться от символов победы», — сказал парламентарий, пояснив, что с уважением относится к закону, однако обвязать букет цветов георгиевской лентой ему никто не может запретить.

Также Шуфрич подчеркнул, что выступал категорически против закона «О запрете изготовления и пропаганды» георгиевской ленты, вступившего в силу 15 июня 2017 года.

Согласно закону, за публичное использование, демонстрацию или ношение георгиевской ленты или ее изображения грозит штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 2550 тыс. гривен, что составляет от $32 до $97) с конфискацией ленты или предметов, содержащих ее изображение.

Повторное нарушение грозит административным арестом на срок до 15 суток.