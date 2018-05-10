Буэнос-Айрес, 10 мая, 2018, 08:27 — ИА Регнум. Тысячи жителей Аргентины вышли на улицы, протестуя против повышения тарифов на коммунальные услуги, которые в столице страны выросли на 1600% с 2015 года, пишет газета El Comercio.

Протест

Демонстрации прошли в различных городах Аргентины 9 мая, спустя несколько дней после девальвации местной валюты песо. В Буэнос-Айресе толпа протестующих собралась перед зданием Национального конгресса, в то время как Палата депутатов обсуждала законопроект, предложенный оппозицией.

Оппозиция действующему главе государства Маурисио Макри, представленная партией «Фронт за победу» бывшего президента Кристины Киршнер, добилась одобрения большинства депутатов для рассмотрения законопроекта. Он предполагает возврат к тарифам декабря 2017 года и не позволит темпу роста цен на коммунальные услуги превысить темпы роста заработной платы.

Президент Маурисио Макри заявил, что наложит вето на законопроект, если парламент примет предложение оппозиции.

Протестующие аргентинцы также недовольны решением президента обратиться к Международному валютному фонду (МВФ) с просьбой о финансовой помощи, чтобы преодолеть кризис, спровоцированный девальвацией песо по отношению к американскому доллару.

Как сообщало ИА REGNUM, 63% жителей Аргентины считают, что экономическая ситуация в стране ухудшилась по сравнению с 2017 годом.