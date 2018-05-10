Владивосток, 10 мая, 2018, 08:29 — ИА Регнум. Срок ареста бывшего вице-губернатора Приморского края Евгения Вишнякова продлен на два месяца, соответствующее решение вынес 10 мая Фрунзенский районный суд Владивостока.

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«Суд по ходатайству следствия продлил Евгению Вишнякову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 10 июля», — цитирует «Интерфакс» представителя суда.

Напомним, Вишняков был задержан в июле 2017 года по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Одновременно с задержанием в кабинетах краевой администрации прошли обыски и другие следственные действия.

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По информации местных СМИ, во время телефонного разговора с мэром Уссурийска Евгением Коржом экс-чиновник якобы давал распоряжение о подписании с ОАО «Хабаровсккрайгаз» мирового соглашения об увеличении цены «муниципального контракта» на сумму более 53 млн рублей, якобы в связи с увеличением стоимости материалов, необходимых для выполнения заказчиком взятых на себя обязательств.

Глава Уссурийска также проходит по уголовному делу, однако отпущен под подписку о невыезде. Ранее суд неоднократно продлевал Вишнякову срок содержания под стражей.