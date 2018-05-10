Абакан, 10 мая, 2018, 08:03 — ИА Регнум. В Хакасии в связи с прогнозами повышенной пожарной опасности на территории республики введён особый противопожарный режим. Об этом сообщает 10 мая пресс-служба регионального правительства.

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Отмечается, что в период с 11 по 31 мая 2018 года в республике усиливаются меры контроля и надзора в области пожарной безопасности. В целях обеспечения пожарной безопасности в регионе ограничивается посещение лесов гражданами.

Согласно постановлению правительства региона, на особый период жителям Хакасии запрещено разводить костры, проводить пожароопасные работы, топить печи, кухонные очаги и котельные установки без дымников, искрогасителей, сжигать мусор на территории населенных пунктов и организаций.

«Нарушители режима будут привлекаться к административной или уголовной ответственности в зависимости от степени нанесенного ущерба», — говорится в сообщении пресс-службы.

В случае фиксации нарушения на граждан налагается штраф в размере от 2 до 4 тыс. рублей, на должностных лиц — от 15 до 30 тыс. рублей, на юридических лиц — от 400 до 500 тыс. рублей, отмечается в документе.

Контроль за пожарной обстановкой ведется в круглосуточном режиме. Нарушителей будут оперативно выявлять патрульные группы.

Как сообщало ИА REGNUM, к 7 мая в Забайкальской крае удалось значительно сократить площадь лесных пожаров. По данным регионального министерства природных ресурсов, 5 мая удалось ликвидировать 11 очагов на общей площади более 8000 га, а 6 мая было потушено 16 возгораний на общей площади более 17 000 га.

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