Якутск, 10 мая, 2018, 07:56 — ИА Регнум. Министр связи и информационных технологий Якутии Александр Борисов отстранен от исполнения своих обязанностей на время следствия, его подозревают в незаконном трудоустройстве родственника и знакомого, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона .

Остановить коррупцию

Глава региона Егор Борисов подписал соответствующее распоряжение 10 мая. По версии региональной прокуратуры, Александр Борисов незаконно трудоустроил в одно из подведомственных предприятий своего сына, а также двоих знакомых.

Прокуратура начала проверку по материалам, полученным из ФСБ РФ. Согласно данным проверки, министр допустил конфликт интересов: о трудоустройстве сына на руководящую должность в ГУП «Технический центр телевидения и радиовещания» он своего работодателя не уведомил.

По версии прокуратуры, сын министра и двое его знакомых имели неполное среднее образование и фактически работу в предприятии не осуществляли. В адрес главы Якутии прокуратурой вынесено представление, которое находится на рассмотрении и контроле.

58-летний Борисов возглавил минсвязи Якутии в 2014 году, в 2010—2014 годах был зампредом регионального правительства. С 1996 по 2010 годы он был гендиректором ГУП «Технический центр телевидения и радиовещания» Республики Саха (Якутия)».