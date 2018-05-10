Москва, 10 мая, 2018, 07:56 — ИА Регнум. Московский метрополитен 15 мая отмечает день рождения. По этому случаю все желающие приглашаются на лекции. Всего состоится четыре лекции, сообщается на портале мэра Москвы.

Московское метро

Бесплатные лекции в рамках проекта «Еще раз про метро» и при поддержке Союза московских архитекторов будут посвящены архитектуре станций.

Лекции в технической библиотеке на станции метро «Выставочная» проведут исследователи архитектуры Дмитрий Гончарук и Александр Змеул.

Лекторы пояснили, что в лекциях будет сделан акцент на станциях, открытых после отказа от архитектурных излишеств.

«Мы покажем, за что их можно полюбить не меньше так называемых подземных дворцов 1930-х — начала 50-х годов», — уточнили лекторы.

На лекциях расскажут о том, почему уже построенные станции метро с годами меняют свой облик.

В Московском метрополитене появится «Большая кольцевая линия»

Замначальника Московского метрополитена по управлению персоналом Павел Ковалев считает, что пассажирам будет интересно взглянуть на метро с нетипичного ракурса.

«Метро — это не только самый востребованный вид городского транспорта, но и настоящий подземный дворец с разнообразной архитектурой, над которой трудились несколько поколений профессионалов», — отметил Ковалев.

Также на лекциях москвичам и гостям столицы покажут архивные фотографии и эскизы, кинохронику, фильмы и музыкальное видео.

Стоит отметить, что все лекции бесплатные, но количество мест ограничено, поэтому предварительно нужно зарегистрироваться.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года в Московском метрополитене ввели новый стандарт сервисного обслуживания пассажиров в кассах метро. Обучение по новому стандарту прошла почти половина сотрудников метро.

В первую очередь, согласно новому стандарту, все кассиры метро должны быстро и качественно обслуживать пассажиров.

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