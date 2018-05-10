Москва, 10 мая, 2018, 09:14 — ИА Регнум. «Красавица для чудовища»

Иван Шилов ИА REGNUM Кинотеатр

Хлесткое название фильма — на совести отечественных прокатчиков, в реальности картина называется куда скромнее — «Мэри Шелли». Фильм рассказывает историю жизни женщины, сотворившей знаменитого монстра и его создателя — Франкенштейна. Монстр известен всем, его создателя помнят куда хуже (так что их даже частенько путают), а о судьбе автора знаменитого романа «Франкенштейн, или Современный Прометей» Мэри Шелли знают в основном литературоведы. Фильм призван ликвидировать это «белое пятно». В нем рассказывается о девушке, пошедшей наперекор моральным нормам своего времени ради любви к женатому мужчине. Трудные отношения с любовником, а затем и мужем поэтом Перси Шелли — довольно эгоистичным человеком богемных нравов — и почти единогласное осуждение общества вылились в создание глубокой и трагической книги, вовсе не похожей на «дамские романы».

Хотя лента снята силами европейских и американских кинематографистов, её режиссер Хайфа аль-Мансур родом из Саудовской Аравии. Она первая женщина-режиссер в стране, где лишь этой весной впервые за 30 лет, благодаря реформам короля Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, вновь открыл свои двери первый кинотеатр. При новом короле появилось больше возможностей не только для кинематографистов и кинопрокатчиков, но и для женщин — например, им разрешили водить машины. Предыдущий фильм Хайфы аль-Мансур «Ваджда» как раз о девочке, мечтавшей о велосипеде, несмотря на то, что кататься на велосипедах разрешалось только мальчикам.

«Анон»

В дни тотальной компьютеризации и борьбы далеко не только «тоталитарных» государств с хакерами, кибермошенниками, мессенджерами, позволяющими общаться террористам, и анонимайзерами, через которые далеко не только террористы заходят в интернет, фильм режиссера Эндрю Никкола можно считать произведением на злобу дня. Правда, события происходят не в современности, а в недалеком и не особо прекрасном будущем, где исчезло само понятие приватности. В мозги каждому человеку встроены чипы, «дополняющие» его реальность и собирающие сведения о каждом его шаге. Теперь полицейским не приходится применять дедуктивный метод ил долго копаться в уликах — физиономия убийцы запечатлена в «черном ящике» жертвы. Но не бывает правил без исключений, а в каждом заборе найдется лазейка. Детектив Сол Фриленд при расследовании убийства обнаруживает, что «личные» файлы жертвы оказались взломаны и подменены. Похоже, здесь замешана неуловимая девушка-хакер, которой удается ускользать от тотальной слежки…

Это не первый фильм-предупреждение в карьере Эдрю Никкола. Режиссера всерьез заботит обратная сторона современных технологий, будь то генная инженерия или кибернетические чудеса. Сам Никкол принципиально не пользуется соцсетями и тщательно оберегает свою частную жизнь от посторонних глаз и ушей.

«Истерия»

Если ты псих, то это не значит, что все странное и непонятное, что с тобой происходит — лишь плод твоего воображения. Или нужно просто увеличить дозу?

Герой психологического триллера Дэнниса Иллиадиса — пролеченный пациент психиатрической клиники, который выпущен на волю с месячным «испытательным сроком» и электронным браслетом на ноге. Если он будет вести себя неправильно, то вновь попадет в руки врачей. Ему предстоит жить в огромном особняке, доставшемся ему в наследство от отца, с которым у него были, мягко говоря, непростые отношения. Со временем новый жилец начинает замечать все больше пугающих странностей. Он старается убеждать себя, что все это ему мерещится — и дисциплинированно принимать прописанные таблетки. Увы, они не помогают…

«Муза смерти»

Кого мы представляем себе при слове «муза»? Красивую и немного легкомысленную женщину в белом хитоне, с крыльями и арфой? Изящную статую из Летнего сада? Но те, кто испытывал настоящие муки творчества, знают, что эти дамы бывают весьма жестоки.

Герой изысканного «ужастика», созданного испанским режиссером Жауме Балагуэро, литературовед Самуэль Саломон, потерявший любимую, видит чуть ли не каждую ночь один и тот же кошмар — неизвестную женщину убивают во время таинственного кровавого ритуала. Однажды из новостей он узнает, что сон был в руку — найдено тело той самой женщины, убитой точно таким способом. Вскоре Самуэль встречает товарища по несчастью — девушку по имени Рэйчел, которой тоже снилисья ритуал и его жертва. Они вместе начинают расследовать сверхъестественную загадку, за которой стоят музы и их жестокие игры со смертными.

«Статус: Обновлен»

И от гаджетов не спрятаться, не скрыться… В руках у современного чудотворца уже не древний артефакт или волшебная палочка, а нечто более модное. Но вот проблемы, связанные с халявным всемогуществом, похоже, не меняются веками и тысячелетиями. Наверное, и неплохо, что не все в нашем мире подлежит апдейтам.

Герой молодежной комедии Скотта Спира старшеклассник Кайл — новенький в классе, и, похоже, ему не светит стать школьной звездой. Первый день в школе — а уже лишился любимого телефончика! Как теперь зависать в соцсетях и слать эсэмэски? Но, кажется, ему все же улыбнулась удача — его сдохший смартфон не только починили, но и установили на него крутейшее приложение. Теперь все, что Кайл ни напишет в своем статусе, сбывается в жизни. Но не рановато ли он радуется?

«Такси 5»

Некоторые кинофраншизы идут так долго, что их герои успевают состариться, сменить работу, а то и уступить место новому поколению — а сюжетные перипетии остаются примерно теми же самыми, только поскучнее. Вот и в новом французском комедийном боевике о таксистах, полицейских и бандитах сменились главные герои. Теперь на крутой белой тачке разъезжает незадачливый племянник бравого таксиста Даниэля в компании полицейского и лихача Сильвена Маро. Их цель — банда итальянских грабителей на «Феррари». В роли Маро — Франк Гастамбид, по совместительству режиссер новой «комедии на колесах».

«Редкая бабочка»

Любви все возрасты покорны. Банально, но факт. А порой любовную лихорадку подхватывают одновременно не только представители разных поколений, но и самые близкие родственники, да еще и предмет страсти у них один и тот же. Тогда проблема отцов и детей начинает играть новыми красками.

Вдовец Эл и его сын-подросток Фин, пытающийся справиться с потерей мамы, оба увлечены соседкой, владелицей цветочного магазина Эвелин — яркой, необычной и в чем-то загадочной женщиной. Новое сильное чувство погружает всех троих в мир, где переплетаются реальность и фантазии. Австралийский режиссер Присцилла Камерон в своей картине соединяет драму, комедию и мелодраму так же естественно, как они переплетаются в жизни.

«Точка отрыва»

Если уж отдыхать — то активно, а отрываться — по полной! Главное, следить за тем, чтобы при этом не оторвалась какая-нибудь конечность или две…

Герой довольно-таки жестокой комедии Тима Киркби, владелец захудалого парка аттракционов, сталкивается с проблемой конкуренции. Соседний продвинутый луна-парк переманил у него больше половины клиентов! Не в силах тягаться в технической мощи с новенькими сверкающими аттракционами, неунывающий и бедовый мастер развлечений собирает команду таких же отвязных ребят и из подручных материалов конструирует отдых воистину не для слабонервных. Литры адреналина, цистерны зеленки и километры бинтов гарантированы! Техника безопасности? Не, не слышали!