Москва, 10 мая, 2018, 07:52 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев умеет окружать себя эффективными менеджерами и смотреть в будущее, заявил президент России Владимир Путин в интервью главе телерадиокомплекса казахского лидера Ерлану Бекхожину.

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

«Что меня всегда, честно говоря, в Нурсултане Абишевиче и радовало, и удивляло… и удивляет до сих пор — это то, что, несмотря на советское прошлое, он человек, всегда устремленный в будущее», — сказал Путин, добавив, что это удивительное качество.

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Российский лидер также отметил талант Назарбаева в эффективной организации работы, поскольку он умеет окружать себя молодыми, эффективными и дельными людьми, и никогда не боится ставить рядом с собой сильных людей.

«Вот таким мудрым, деятельным, активным и талантливым руководителем является Нурсултан Абишевич», — заключил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Назарбаев заявил, что с Россией выстроены очень образцовые и близкие отношения, а в Казахстане верны этому принципу и должны его соблюдать, поскольку это отвечает коренным интересам страны.

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