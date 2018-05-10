Москва, 10 мая, 2018, 07:31 — ИА Регнум. Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал сообщение о «подписании» акта о капитуляции фашистской Германии при участии президента Украины Петра Порошенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

Накануне во время прямой трансляции акции «Первая минута мира» на украинском телеканале «Прямой» появилась надпись о том, что Порошенко лично присутствовал при подписании акта о безоговорочной капитуляции Германии.

«Укро-СМИ сообщают: Порошенко присутствовал при подписании акта капитуляции Германии! Из этой несомненной сенсации следует, что ему сегодня как минимум 93−95 лет», — написал Пушков на своей странице в Twitter.

Читайте также: Украинский канал: Порошенко подписал акт о капитуляции Германии

Сенатор добавил, что это также подтверждает тезис украинского лидера о том, что «древнеукраинские князья» издавна оказывали решающее влияние на судьбы Европы».

Напомним, ранее во время выступления в Верховной раде Порошенко заявил, что «древние киевские князья опрометчиво основали Москву» и он попросит Константинопольский патриархат разрешить Киеву создание единой поместной автокефальной церкви.

Комментируя это заявление, Пушков отметил, что президент Украины создает космическую историю страны, а киевские князья не имели никакого отношения к основанию Москвы и к Украине, поскольку такого государства еще не существовало.

Читайте также: Дичь несусветная — депутат о том, как, по версии Порошенко, основали Москву