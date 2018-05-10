Рим, 10 мая, 2018, 07:27 — ИА Регнум. Туринский «Ювентус» одержал победу над «Миланом» в финале Кубка Италии. Встреча завершилась со счётом 4:0.

Дибала. Ювентус

«Ювентус» забил в ворота «Милана» четыре безответных мяча в течение 20 минут второго тайма.

Дубль оформил защитник туринцев Мехди Бенатиа, ещё один гол на счету полузащитника Дугласа Косты. Помимо этого, форвард «Милана» Никола Калинич забил мяч в свои ворота.

Таким, «Ювентус» в четвёртый раз подряд выиграл Кубок Италии. Всего туринцы 13 выигрывали турнир.

Кубок Италии. Финал.

«Ювентус» (Турин) — «Милан» (Милан) — 4:0

Голы: Мехди Бенатиа 56 — 1:0, Дуглас Коста 61 — 2:0, Мехди Бенатиа 64 — 3:0, Никола Калинич (авт.) 76 — 4:0.

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