Москва, 10 мая, 2018, 07:16 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже 8 мая открылись снижением по курсу рубля. На фоне общего укрепления американца и снижения цен на нефть курс доллара поднимался до 63,68 руб., курс евро — до 75,51 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM налитик Альпари Владислав Антонов.

ИА REGNUM Рубль

Перед объявлением президента США Дональда Трампа по иранскому соглашению цена на Brent обвалилась на 4%. Когда он объявил о выходе США из ядерной сделки по Ирану, она восстановилась до $76,15 за баррель.

На растущих нефтяных котировках рубль частично отыграл потери у доллара до 63,53 руб., и полностью у евро.

9 мая ралли по нефти продолжилось. Включая торги в Азии 10 мая, стоимость Brent превысила отметку 77 долларов. Рублевая стоимость бочки составляет 4912 руб., что неплохо для российского бюджета.

9 мая торги по рублю не проводились по случаю празднования Дня Победы. Участники рынка сегодня отреагируют на вчерашнее повышение цен нефть. Баррель нефти марки Brent подорожал до $77,71. Тест уровня 63 руб. неизбежен.

Сохранение динамики курса доллара в первые три часа торгов выше 63 руб. укажет нам на то, что рубль отвязался от нефти и останется под давлением со стороны антироссийских санкций и укрепления доллара.

В этом случае можно рассмотреть восстановление курса доллара до 64,20 руб. к концу недели. Пара евро/рубль сохранит боковое движение в ценовом диапазоне 74,50−75,60.

Напомним, 8 мая по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 29 коп. (+0,46%), до 63,22 руб., курс евро понизился на 1 коп. (-0,01%), до 75,00 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,2 млрд (+23,07%), евро/рубль — 235,7 млн евро (-7,09%).

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