Омск, 10 мая, 2018, 06:57 — ИА Регнум. Мэр французского города Уй Александр Жоли, посетивший 9 мая город Волгоград, рассказал о том, что его мать родилась в Сибири.

«Бессмертный полк» в Омске

«Моя мама из Омска, поэтому все напоминает мне о корнях. Для меня это первое путешествие в Россию. Я открыл для себя много нового, узнал культуру людей. И увидев сегодняшний парад, я испытываю очень сильные эмоции», — цитирует представителя французской делегации «МК в Волгограде».

К слову, в Омске, о котором упомянул французский гость, в День Победы состоялись масштабные праздничные мероприятия. Например, в шествии «Бессмертного полка» приняли участие более 60 тысяч человек (население Омска — 1,18 млн человек, прим. ИА REGNUM ), сообщили ИА REGNUM в правительстве Омской области.

На фронтах Великой Отечественной войны погибли почти 152 тысячи омичей. Всего в годы войны Омская область проводила на фронт 300 тысяч земляков. Это шесть стрелковых, две кавалерийские дивизии, добровольческая стрелковая бригада, отдельная морская стрелковая бригада и другие воинские части. Они защищали Москву, насмерть стояли у стен Сталинграда, героически сражались в Курской битве, освобождали Украину, Белоруссию, Прибалтику, брали Берлин. Тысячи омичей награждены высокими правительственными наградами, в том числе посмертно.