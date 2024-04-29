Казань, 10 мая, 2018, 05:56 — ИА Регнум. Попытка «лопнувшего» в 2017 году казанского «ИнтехБанка» вернуть средства, выплаченные вкладчику после истечения вклада «Новогоднее чудо» в период финансовых проблем банка, не удалась. Арбитражный суд Татарии отклонил притязания конкурсного управляющего на вклад и проценты «за пользование чужими денежными средствами» и не стал истребовать с физического лица свыше 1,496 млн рублей. Аналогичных исков к клиентам-вкладчикам банком подано несколько десятков, схожая картина и у другого «лопнувшего» банка — «Татфондбанка», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкир

Конкурсный управляющий «ИнтехБанка», признанного банкротом в начале апреля 2017 года, потребовал признать недействительной выдачу Ильнуру М. наличных денежных средств из кассы банка в сумме 1 496 509 рублей 97 копеек и применить последствия недействительности сделки в виде взыскания с гражданина этой суммы, а «также процентов за пользование чужими денежными средствами», подлежащих начислению на данную сумму за период с даты вступления в силу судебного акта о признании сделки недействительной до момента фактического исполнения. Банк в ответ обещал восстановить сумму задолженности перед вкладчиком.

Своё требование конкурсный управляющий обосновал тем, что выдача денег происходила 12 декабря 2016 года, когда у банка уже были финансовые трудности, и «сделка совершена с нарушением очерёдности и в преимущественном порядке по отношению к ранее поступившим денежным требованиям иных кредиторов». Примечательно, что мораторий ЦБ РФ на операции в этом банке был введён лишь 23 декабря 2016 года.

В материалах дела уточняется, что 5 декабря 2015 года между банком и гражданином был заключён договор срочного банковского вклада «Новогоднее чудо» под 11,5% до 11 декабря 2016 года. От клиента было получено 200 тыс. рублей, в течение срока им вносились дополнительные взносы, а по истечении срока договора клиент обратился за получением денежных средств.

«Наличие неплатёжеспособности должника на дату совершения оспариваемых банковских операций не доказано. Представленные заявителем платёжные поручения, реестр платежей за 12.12.2016 года по счету 30 223 данный факт также не подтверждают. При этом приказ Центрального Банка Российской Федерации о введении моратория на удовлетворение требований кредиторов издан лишь 23.12.2016 года за №ОД-4710 и опубликован в «Вестнике Банка России» 28.12.2016 года», — отмечается в определении суда с указанием, что, «получая в кассе банка денежные средства без каких-либо затруднений, ответчик не мог знать о какой-либо предпочтительности в удовлетворении его требований перед другими кредиторами», и «конкурсный управляющий, в свою очередь, такую предпочтительность не доказал».

Кроме того, суд уточнил, что конкурсный управляющий не доказал, что на момент совершения оспариваемой сделки клиенту было известно о наличии у банка финансовых затруднений.

Данная частная история примечательна тем, что по схожей схеме «ИнтехБанк», а также обанкроченный в это же время «Татфондбанк», пытаются взыскать выданные вклады с нескольких десятков своих бывших клиентов. Часть из заявлений отозвана, а часть всё ещё находится на рассмотрении.

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Напомним, «ИнтехБанк» на конец марта 2018 года имеет установленные обязательства перед 3,6 тыс. кредиторов. Общая сумма их требований — 24,537 млрд рублей. При этом на момент отзыва лицензии обязательства по вкладам физлиц у банка превышали 2,689 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в отношении руководства банка в начале апреля 2017 года было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ в связи со злоупотреблением полномочиями при приобретении прав требования к юрлицу. Фигурантами по нему проходят председатель правления и его первый заместитель. Их подозревают в выводе активов на 873 млн рублей.

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